الدبيبة يحضر مسابقة دولية لـ«ريادة الأعمال» في مصراتة

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، فعاليات النهائيات الوطنية لمسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية “هالت برايز”، التي أُقيمت في مدينة مصراتة، بمشاركة فرق طلابية من جامعات ومدن مختلفة في ليبيا.

وانطلقت فعاليات ختام المسابقة بمشاركة 122 طالبًا وطالبة، يمثلون 13 جامعة موزعة على 11 مدينة، حيث جرى خلال مراحل الإعداد الأولية تشكيل 230 فريقًا، ضمن برامج تدريبية وتأهيلية استهدفت تطوير قدرات المشاركين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وتضمنت مراحل الإعداد تنفيذ 12 فعالية تحضيرية، إلى جانب 18 برنامجًا تدريبيًا ركزت على تنمية المهارات العملية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

وأسفرت المنافسات عن تأهل ستة فرق إلى المرحلة النهائية، حيث تمكن فريق جامعة طرابلس من الفوز بالمركز الأول، ليحجز بذلك مقعده لتمثيل ليبيا في المنافسات الدولية للمسابقة.

وتُعد مسابقة “هالت برايز” من أبرز المبادرات العالمية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث تركز على تمكين طلبة الجامعات من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر مستدام.