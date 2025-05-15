الدبيبة يخاطب الليبيين قريبًا: كشف مرتقب لتفاصيل عملية «أبوسليم» وأحداث ما بعدها

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن رئيس الوزراء سيتوجه خلال الأيام المقبلة بخطاب رسمي إلى الشعب الليبي، يستعرض فيه تفاصيل العملية الأمنية التي نُفذت مؤخرًا في منطقة أبوسليم، والتي استهدفت إحدى التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون.

وأشار البيان إلى أن العملية جرت بشكل منظم ودون اشتباكات، ضمن خطة حكومية تهدف إلى فرض سلطة الدولة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية، وإنهاء ممارسات موثقة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاحتجاز القسري، والتعذيب، وحرمان المواطنين من الحق في المحاكمة العادلة، وفقًا لما أكدته تقارير حقوقية دولية.

وسيتناول رئيس الحكومة في كلمته المرتقبة أيضًا الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في اليوم التالي للعملية، والتي تطلّبت استجابة عاجلة من الجهات المختصة لضمان إعادة الاستقرار ومنع تدهور الوضع الأمني.

وأوضح المكتب الإعلامي أن تأجيل الخطاب حينها جاء في إطار الحرص على إنجاح جهود التهدئة، مؤكدًا أن الكلمة المرتقبة ستُعرض فيها التفاصيل بشفافية تامة، التزامًا بحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق كاملة.