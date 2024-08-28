«الدبيبة» يحذّر من خطورة إقفال الحقول النفطية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا “ستيفاني خوري”.

وتطرق اللقاء “للتطورات السياسية في ليبيا، وإحاطة نائبة الممثل الخاص أمام مجلس الأمن الدولي”.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، “أهمية التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق التوافق وتجاوز الأزمات الحالية، مشددًا على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا السياق”.

وشدد الدبيبة، “على خطورة إقفال الحقول النفطية، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة، واعتبار الأمر جريمة يعاقب عليها القانون”.

هذا وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، قبل أيام، “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر، على خلفية الاعتداءات المتكررة على مصرف ليبيا المركزي”.

اقفال الحقول #جريمة يعاقب عليها القانون .. الأربعاء 28 أغسطس 2024م استقبل رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة في مكتبه ظهر… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤