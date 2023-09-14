«الدبيبة» يدعم شركة الخدمات العامة لتعقيم درنة المنكوبة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، تعليماته بدعم فريق شركة الخدمات العامة في درنة، بالفنيين والعاملين التابعين لإدارة التعقيم ورش المبيدات وإدارة خدمات المقابر من فرع طرابلس.

وبحسب البيان الصادر عن “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” فإن هذه التوجيهات جاءت بعد جولة ميدانية في درنة قام بها أعضاء اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء المختصون، للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء إعصار “دانيال”.

وأضاف البيان أن “الدبيبة” أكّد على ضرورة الإسراع في إصلاح هذه الأضرار، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين.

هذا ومن المقرر أن يتم تحريك الفنيين والعاملين إلى “درنة” فور إتمام عملية التجهيز.