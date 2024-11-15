«الدبيبة» يدعو الليبيين للمشاركة في الانتخابات البلدية غداً

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الليبيين للمشاركة في انتخابات البلدية التي ستجرى غدا السبت في 58 بلدية، مؤكدا جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات وضمان سيرها بنجاح.

وأكد الدبيبة في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك أن “هذا يوم تاريخ في البلاد، ويجب المشاركة بقوة لاختيار الأفضل لخدمة الليبيين”.

كما دعا الدبيبة المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين في الانتخابات وعدم التدخل في شؤونهم، أو عدم عرقلة دورهم في تقرير مصيرهم.

#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يدعو الليبيين للمشاركة في انتخابات البلدية التي ستجرى غدا السبت في 58 بلدية،… تم النشر بواسطة ‏Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة‏ في الجمعة، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤