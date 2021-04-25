«الدبيبة» يدعو حكومته للاجتماع العادي الثالث غداً في بنغازي

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزراء الحكومة ووزراء الدولة ونواب رئيس مجلس الوزراء، لحضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث غدا الاثنين، والذي سيكون في مدينة بنغازي.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إلى جميع الوزراء ووزراء الدولة ونواب مجلس الوزراء، حيث جاءت الدعوة بناء على تعليمات الدبيبة، لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث.

وأوضح الخطاب أن الاجتماع سيكون بديوان مجلس الوزراء ببنغازي على تمام الساعة الواحدة ظهر الاثنين.

حكومة الوحدة الوطنية تعقد اجتماعاً غدا الاثنين، في مدينة #بنغازي برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. pic.twitter.com/5HtiFmJfXA — عين ليبيا (@EanLibya) April 25, 2021

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الدبيبة سيزور المناطق المتضررة من الحرب ببنغازي وسيعقد اجتماعا لحكومته بالمدينة.

وأضاف أن الدبيبة سيعقد مع كافة الوزراء جلسة رسمية في مدينة بنغازي للمرة الأولى وأن الوفد الحكومي سيزور عدة مدن ليبية أخرى”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه، وفق قوله.