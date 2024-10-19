«الدبيبة» يدعو لتجاوز عقبات إنجاز مركب الأندلس للاستثمار السياحي

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مركب الأندلس للاستثمار السياحي.

وخلال الزيارة، شدد الدبيبة على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الحيوي، الذي يضم مرفأ “مارينا” للقوارب السياحية وفندقا ومجمعا إداريا ومجمعا للتسوق.

وأفاد المكتب الاعلامي لمنصة حكومتنا أن “الحكومة تولي اهتماما بالمشاريع الكبرى، وتسعى إلى توفير الدعم الكامل لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير”.

وأضاف، “استمع الدبيبة إلى عروض تفصيلية قدمها المسؤولون عن المركب حول التحديات التي تواجه سير العمل، والمراحل المنجزة حتى الآن في مختلف قطاعات المشروع المتوقف العمل بها منذ 14 عاما”.

وأكد الدبيبة “على ضرورة تجاوز أي عقبات تعيق استكمال المشروع، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ”.

وفي ختام الزيارة، شدد الدبيبة على “ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وافتتاحها في فبراير القادم 2025، لما لها من أهمية في تنشيط القطاعين السياحي والتجاري، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد”

ورافق الدبيبة في الجولة رئيس وأعضاء الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية.