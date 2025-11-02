الدبيبة يدعو لتعزيز الدعم الدولي لتحسين أوضاع «حقوق الإنسان» في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلّف، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع موسع ضم وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الداخلية المكلّف اللواء عماد الطرابلسي، على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

وشدّد على أهمية زيادة التنسيق مع المنظمات الدولية لتطوير آليات العمل في هذا المجال، مؤكداً أن ليبيا ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة من الشركاء الدوليين لتجاوز التحديات القائمة، وفي مقدمتها أوضاع بعض السجون ومراكز الاحتجاز وتحسين ظروفها بما يتماشى مع المعايير الإنسانية.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى حماية الحقوق العامة وصون كرامة المواطن، داعياً إلى استمرار التعاون مع الجهات الدولية لإبراز ما تحقق، ومواصلة العمل لمعالجة أوجه القصور القائمة وتعزيز سيادة القانون في مختلف مؤسسات الدولة.