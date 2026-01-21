الدبيبة يدعو لخطة شاملة لتأمين المحروقات

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اجتماعا، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء، خُصص لمتابعة ملف المحروقات ومناقشة آليات ضبط وتنظيم عمليات التوريد.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الرقابة على منظومة توريد البنزين، ومعالجة التحديات الفنية والإدارية، بما يضمن استمرارية تدفق الإمدادات وانتظامها في مختلف المناطق، ومنع أي اختناقات تؤثر على احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أن ملف المحروقات يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددا على ضرورة اعتماد آلية ومنهجية واضحة تضمن توريد الوقود بأسعار مقبولة وبجودة عالية.

ودعا الدبيبة إلى الالتزام بالشفافية والانضباط المالي، وتحسين كفاءة إدارة منظومة المحروقات، بما يحقق الاستقرار في الإمدادات ويحد من التجاوزات.

وطالب رئيس الوزراء بتشكيل فريق مشترك

يضم الجهات المعنية، يتولى إعداد خطة شاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من المحروقات، وتضع الآليات الأنسب لتأمينها وضمان وصولها، مع منع التهريب وأي ممارسات تضر بهذا القطاع الحيوي.

من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن الديوان يؤدي دورا رقابيا محوريا في متابعة ملف المحروقات، عبر مراجعة إجراءات التوريد والتعاقد والإنفاق، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام.

وأوضح شكشك أن ديوان المحاسبة يعمل في إطار شراكة مؤسسية مع الحكومة، تقوم على التعاون والتكامل، دعما لجهود الإصلاح وتعزيز الشفافية وضبط الأداء المالي والإداري، بما يسهم في ضمان استمرارية الإمدادات.

وشدد المجتمعون في ختام الاجتماع على أهمية تفعيل آليات المتابعة والرقابة المشتركة، ووضع إجراءات واضحة تضمن وصول الوقود إلى مستحقيه، بما يحقق استقرار السوق ويخدم المصلحة العامة.

وحضر الاجتماع المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبو غفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، إلى جانب ممثلي الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط.