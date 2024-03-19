الدبيبة يدعو لزيادة انتاج النفط وصولا إلى عتبة 2 مليون برميل

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القائمين على المؤسسة الليبية للنفط، لمتابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل يوما وفق الجداول الزمنية.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع العادي العاشر للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة و المياه أمس الاثنين، ضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات والمشروعات المنفذة، ومتابعة الشركات التابعة للمؤسسة خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستساهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية.

من جهته عرض رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة،ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022-2023 والمصروفات الفعلية وفق البرامج والمشروعات، مؤكدا أن الإنتاج سيتجاوز 1,5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، ويبلغ 2 مليون خلال 3 سنوات، موضحا أن هذا يحتاج إلى الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.

وبحث المجتمعون عددا من الملفات، منها مشروع اللائحة التنظيمية، ومناقشة تطوير الاكتشافات النفطية، التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس.

وقدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضا حول الانخفاض المتوقع في إنتاج الغاز، والمعالجات المقترحة ضمن عدد من المشروعات بهدف المحافظة على إنتاج الغاز وزيادته.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، دعم الهيئة لعمل المجلس باعتباره عضوا مراقبا، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.

كما شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية، باعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات، مشيرا إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عمليا فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة كافة برامجها ومشروعاتها، والتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة البرامج والمشروعات المنفذة.