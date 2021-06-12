«الدبيبة» يدعو لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي، وكذلك تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته صباح اليوم السبت، في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار “المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل” بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزير الصحة علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال الدبيبة إن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات امر مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومساعدة المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.

وأوضح “أننا بحاجة إلى تنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، كما أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية”.

ودعا رئيس الحكومة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير احتياجاتنا من الخدمات الصحية بشكل يغنينا عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج، مبينا أن “الأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم منكم العمل بجد واحترام المهنة وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع”.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك بالمؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي طرابلس 12 يونيو 2021م شارك رئيس حكومة الوحدة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١٢ يونيو ٢٠٢١