الدبيبة يدعو لضمان سير امتحانات الثانوية بأ فضل صورة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الجهات المعنية كلها للعمل على ضمان سير امتحانات الشهادة الثانوية بأفضل شكل، وتامين بيئة ملائمة للطلاب لمساعدتهم في التركيز على ما هو مطلوب منهم.

وحث الدبيبة في كلمة وجهها للطلاب بمناسبة بدء امتحانات الشهادة الثانوية اليوم، الطلاب على التحلي بالصبر والاصرار والتطلع للمستقل، فهم “زهرة هذا المستقبل ونرى فيهم مستقبل الوطن”.

وحيا الدبيبة في كلمته الطلاب في كل بلديات ليبيا من أقصى الشرق غلى أقصى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، كما جميع العاملين والتربويين و الملاحظين والمراقبين والمشرفين، ورجال الأمن الذين يؤمنون المراكز الامتحانية. ويتقدم أكثر من 115 الف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية، وهم موزعين على 815 لجنة امتحانية، تتضمن 19 الف ملاحظ، و2000 مراقب ومئات المفتشين والتربويين واعضاء الحراسات و الأمن الذين يؤمنون مقرات الامتحان.