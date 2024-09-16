«الدبيبة» يدعو لمعالجة المعوقات التي تواجه المعهد القومي لعلاج الأورام

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة معالجة المعوقات التى تواجه المعهد القومي لعلاج الأورام، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة الضرورية لتقديم الجرعات العلاجية للحالات المرضية.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدبيبة إلى المعهد القومي لعلاج الأورام، يرافقه وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، للوقوف على أوضاع واحتياجات للمعهد.



وخلال الزيارة، اطلع الدبيبة على واقع الخطط التنفيذية للمعهد، والإحصائية النصف سنوية لعام 2024 للخدمات التشخيصية والعلاجية، وبرنامج الكشف المبكر لمرضى السرطان.

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وأشاد الدبيبة خلال زيارته لمبنى قسم أورام الاطفال الذي تم إنشاؤه بالتعاون والشراكة بين المعهد القومي لعلاج الأورام والمنطقة الحرة مصراتة، بالجهود الكبيرة المبذولة، وحث على البدء في تهيئته لتقديم خدماته في أسرع وقت.