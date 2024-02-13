الدبيبة يدعو مجلسي النواب والدولة للتوافق على قانون الانتخابات

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مجلسي النواب والدولة بالتوافق على قانون الانتخابات.

وشدد ” الدبيبة ” في تصريح لقناة ” سكاي نيوز عربي ” اليوم الثلاثاء ، على ضرورة إقرار قوانين عادلة لإجراء الانتخابات المقبلة، مجددا رفضه دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة .

وأكد رئيس الحكومة على أهمية الوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية، ثم إجراء انتخابات، داعيا إلى استغلال المرحلة لاستعادة الحياة في جميع مناحيها.

وأشار الدبيبةإلى أن حكومة الوحدة الوطنية اطلقت برنامج عودة الحياة في كافة أرجاء البلاد.