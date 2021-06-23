«الدبيبة» يدعو من برلين إلى تعزيز التبادل التجاري مع ألمانيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية، ورئيسي المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.

وخُصِص هذا اللقاء لتقييم أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث، الذي عُقِد في طرابلس مارس الماضي، بحضور عدد من الشركات الألمانية.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس الحكومة على رغبة ليبيا تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية المانيا الاتحادية باعتبارها ثاني أكبر شريك إقتصادي للبلاد في قارة أوروبا بعد إيطاليا.

وفي وقت سابق، شارك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الدائرة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية، بمشاركة وزيري الخارجية والاقتصاد الألمانيين وشركات ألمانية كبرى، والوفد الوزاري الليبي وعدد من رجال الأعمال من البلدين.

كما دعا الدبيبة، خلال كلمته بمنتدى رجال الأعمال الليبي الألماني، إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وأكد دعم حكومة الوحدة الوطنية للأعمال التي من شأنه تدفع بعجلة التنمية.

رئيس #حكومتنا عبدالحميد الدبيبة يشارك في الدائرة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية، بمشاركة وزيري… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢١

خلال كلمته بمنتدى رجال الأعمال الليبي الألماني.. رئيس #حكومتنا عبدالحميد الدبيبة يدعو إلى تعزيز التبادل التجاري بين… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢١