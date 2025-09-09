الدبيبة يدين القصف الإسرائيلي على قطر.. اللافي: الاعتداء انتهاك للسيادة

أدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشدة، ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي الجبان” على دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا وقوف ليبيا الكامل إلى جانب قطر، قيادةً وشعبًا.

وأكد رئيس الحكومة أن “هذا الخرق الصارخ للقوانين الدولية، والمتزامن مع استمرار أكبر عملية إبادة ضد أهلنا في قطاع غزة، يُمثّل استمرارًا للعربدة الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتقودها إلى مآلات خطيرة”.

وشدد في بيانه على أن ما يحدث يُبرز مجددًا أهمية تكاتف الدول العربية والإسلامية لمواجهة هذا العدوان بكل أشكاله، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والعمل على إيقاف هذه الانتهاكات فورًا.

المجلس الرئاسي يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية ويؤكد التضامن الكامل مع دولة قطر

أدان عبدالله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، بشدة الهجوم العدواني الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة من قبل الكيان الصهيوني، واصفًا الاعتداء بأنه “سافر ويشكّل انتهاكًا خطيرًا لسيادة دولة شقيقة وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد اللافي أن استهداف أرض آمنة تُعد مركزًا للوساطة والسلام، لا يمس أمن قطر وحدها، بل يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد جهود الاستقرار والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد على تضامنه الكامل مع دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي، والهيئات العربية والإسلامية، لتحمّل مسؤولياتها في مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة، ووضع حدّ لها، ومحاسبة المعتدي حفاظًا على سيادة الدول واستقرار المنطقة.