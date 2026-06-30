الدبيبة يراجع أداء «إدارة إنفاذ القانون» ويبحث تحديات المرحلة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيتوني، سير عمل الإدارة ونتائج أعمالها خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يعزز كفاءة الأداء الأمني.

وخلال اللقاء، استعرض مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني أبرز المهام التي نفذتها الإدارة خلال الفترة الماضية، والنتائج التي تحققت ضمن اختصاصاتها، إلى جانب الخطط الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المهام الأمنية.

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أهمية مواصلة جهود الإدارة في استرجاع الحقوق وتطبيق القانون وترسيخ سيادة الدولة، مشيداً بما تبذله من جهود في هذا الإطار، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بما يعزز هيبة الدولة وسيادة القانون.