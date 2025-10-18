الدبيبة يرحب باستئناف الانتخابات البلدية في 16 بلدية

رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، باستئناف عمليات الاقتراع في 16 بلدية بعد توقف دام منذ أغسطس الماضي، معتبرين ذلك خطوة مهمة تؤكد قدرة الليبيين على المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية.

وأكد الدبيبة أن ما شهدته هذه البلديات من إقبال وتنظيم ناجح يعكس استعداد المواطنين ومؤسسات الدولة لتنظيم الانتخابات بكفاءة وانتظام، مشيراً إلى أن الظروف التي سمحت بإجراء الانتخابات البلدية متوفرة كذلك لإجراء الانتخابات الوطنية، سواء الرئاسية أو البرلمانية، دون الحاجة إلى مراحل انتقالية جديدة.

وأضاف: “الصندوق ذاته، والناخب ذاته، والمفوضية ذاتها؛ فما الذي يمكن أن يتغير إن وُضع إلى جانبه صندوق آخر لاختيار البرلمان والرئيس؟”، في إشارة إلى إمكانية المضي في تنظيم الانتخابات العامة بذات الإمكانيات الحالية.

واعتبر أن الدعوات إلى مرحلة انتقالية جديدة ما هي إلا محاولات لعرقلة المسار الانتخابي، مشدداً على أن صوت المواطن هو الأساس في بناء دولة مستقرة وموحّدة، وأن الاستمرار في هذا المسار يمثل السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات الليبيين في الاستقرار والوحدة.