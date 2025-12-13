الدبيبة: الانتخابات البلدية تمثّل ركيزة للاستقرار السياسي في ليبيا

رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، باستئناف العملية الانتخابية في بلديات بنغازي وسبها وسرت وطبرق وتوكرة وقصر الجدي وقمينس وسلوق والأبيار، ضمن المجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية التي توقفت منذ أغسطس الماضي، واعتبر ذلك خطوة مهمة تمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بالمجالس البلدية بحرية ومسؤولية.

وأكد الدبيبة أن خيار صندوق الاقتراع يظل المسار الأمثل للتعبير عن إرادة الليبيين وبناء مؤسسات شرعية تعكس مصالحهم، لافتًا إلى أن إنجاح مسيرة الانتخابات البلدية يمثل ركيزة أساسية لدعم الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في جميع أنحاء البلاد، وتحقيق الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وتوقفت بعض الانتخابات البلدية في ليبيا منذ أغسطس الماضي نتيجة التحديات الأمنية والإدارية، وبدأت الهيئة العليا للانتخابات تنظيم استئناف العملية الانتخابية تدريجيًا لضمان مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم وفق معايير الشفافية والنزاهة. وتعتبر الانتخابات البلدية خطوة أساسية نحو الانتقال السياسي وبناء مؤسسات قوية في الدولة.