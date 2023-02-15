«الدبيبة» يزور أبوظبي ويلتقي الرئيس الإماراتي

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، وكان في الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بقصر الشاطئ في أبو ظبي.

وأكد بن زايد، على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأوضح الدبيبة، جهود الحكومة لدعم العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجراءها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس.