«الدبيبة» يزور الإمارات ضمن جولته الخليجية

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولته لعدد من الدول الخليجية، حيث كان في استقباله محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وبحث الدبيبة مع محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي عُقِد في قصر الحصن بأبوظبي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك وإقامة شراكات في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وعبر الدبيبة عن تطلعه لموقف دولي موحد اتجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة، وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها، وفق قوله.

من جانبه أكد محمد بن زايد آل نهيان، أن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا أخوية وراسخة، وأنه يتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة الشعبين الشقيقين، على حد قوله.

وهنأ بن زايد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمناسبة حصول الحكومة على الثقة مجلس النواب، مما يهيئ الظروف الملائمة لعمل الحكومة وأدائها مسؤولياتها، متمنياً له التوفيق في مهمته الوطنية الكبيرة خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا.

وجدد بن زايد بهذه المناسبة دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا، وقال إن دولة الإمارات دائماً إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية، حسب وصفه.