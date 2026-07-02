الدبيبة يزور الإمارات لبحث تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يتوجه في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي يوم الخميس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان صحفي صادر بتاريخ 1 July 2026، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ودولة الإمارات، وبحث سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكة بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين.

وأضاف البيان أن المباحثات ستتناول أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة، بما يعزز جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الزيارة تندرج ضمن جهود تعزيز التعاون والتنسيق بين ليبيا ودولة الإمارات في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.