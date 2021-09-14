«الدبيبة» يزور القاهرة لبحث ملف العمالة وإعادة الإعمار

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيزور العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام، لبحث عودة العمالة المصرية، وإعادة إعمار ليبيا.

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، في تصريح لموقع ”القاهرة 24”، إن “الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات البينية خلال المرحلة المقبلة، بعدما شهدت الأوضاع الدبلوماسية تطورا كبيرا بزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا التي وضعت الثقة الكاملة بين المستثمرين المصريين والحكومة الليبية، لدعم خطة إعادة الإعمار الليبية والنمو الاقتصادي.

وتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار ليبيا إلى 111 مليار دولار، أو ما يعادل 500 مليار دينار ليبي خلال 10 سنوات.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة قولها إن “الدبيبة سيبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين”.

وأضافت أنه “سيبحث عودة العمالة المصرية وإعادة إعمار ليبيا”، فيما أكد أحد المصادر أن “الزيارة ستتم يوم 16 سبتمبر الجاري”.

وتوقع الغويل بحسب تصريحات لـجريدة “المال” المصرية، أن الشركات المصرية ستستحوذ على نسبة تتراوح بين 60 و%70 من مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا.

وأشار الغويل إلى أن تكلفة الأعمال اللازمة لإعادة إعمار ليبيا، تقدر بنحو 111 مليار دولار ويتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وأن الخطة مازالت معطلة إلى حين إقرار الميزانية وتحقيق التوافق السياسي بين جميع الأطراف.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ نحو مليار دولار خلال 2019-2020، بعد أن بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا قرابة 825.3 مليون دولار، وسجلت الواردات نحو 152.3 مليونا.