الدبيبة يزور بني وليد معزيا

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس، مدينة بني_وليد، لتقديم واجب العزاء لقبيلة ورفلة بوفاة الشيخين محمد البرغوثي وعلي الأحول، وكان في استقباله المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، والمجلس البلدي، ومخاتير المحلات، وعدد من أعيان المدينة وعائلات الفقيدين.

وأكد الدبيبة على الدور الاجتماعي لقبيلة ورفلة في رأب الصدع ولم الشمل، مشيدا بدور الفقيدين في المصالحة_الوطنية.

ورحب المجلسان البلدي والاجتماعي برئيس الوزراء، مشيدين بدور الحكومة في التنمية وعودة الحياة في المدينة، ومؤازرتها لأبناء ليبيا في السراء والضراء، ولم الشمل في المصالحة الوطنية.