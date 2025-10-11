الدبيبة يزور قصر بن غشير ويشارك في فعاليات سباقات كأس البلدية للخيل

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم، بزيارة إلى بلدية قصر بن غشير، حيث شارك في فعاليات اليوم الثاني من سباقات كأس البلدية لسباقات الخيل، والتي تُقام على مضمار قصر بن غشير بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من الأهالي ومحبي رياضة الفروسية، في أجواء احتفالية تعكس اهتمام الحكومة بدعم الأنشطة الرياضية والتراثية في مختلف البلديات.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتشجيع الرياضات التراثية، ودعم مشاريع البنية التحتية الرياضية على مستوى البلاد.