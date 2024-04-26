«الدبيبة» يزور متحف النصر في إثيوبيا

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، متحف النصر في إثيوبيا، وذلك قبل مغادرته العاصمة أديس أبابا.

ووفق ما نشر “المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”، استمع الدبيبة، خلال جولته داخل أروقة المتحف، لشروح وافية حول عدد من مقتنياتها، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لمعركة “عدوة” إحدى أهم معارك الإثيوبيين ضد المستعمر.

الدبيبة يزور متحف النصر بإثيوبيا زار رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، متحف النصر… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، استقبل صباح أمس بالقصر الرئاسي بأديس أبابا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له وعقدا اجتماعا موسعا، بحضور وزراء المالية والمواصلات والشباب والعمل والتأهيل والدولة لشؤون مجلس الوزراء من الجانب الليبي، ووزراء العمل والري والموارد المائية والبنية التحتية والإعمار والشؤون الخارجية ومستشار رئيس الوزراء من الجانب الإثيوبي.

ورحب آبي أحمد، “بزيارة الدبيبة لإثيوبيا، معتبرا أنها خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين بعد توقف بلغ أكثر من عشرين عاما”.

وأكد الدبيبة في كلمته، “رغبة ليبيا في عودة التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية من خلال التشاور والتواصل بين الحكومتين، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام”.

وتم خلال اللقاء مناقشة عقد اللجنة العليا الليبية الإثيوبية التي لم تعقد منذ العام 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين، كما تم مناقشة عدد من الملفات المشتركة أهمها تنظيم العمالة الوافدة الأثيوبية وعودة الخطوط الجوية للعمل في ليبيا والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها إلى جانب عدد من الملفات السياسية بين البلدين والتأكيد على توحيد الجهود ودعمها بالقارة الإفريقية لدعم ليبيا لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية المقامة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وعدد من المجالات الأخرى.

ووجه الدبيبة الدعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة ليبيا بهدف استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.

آبي أحمد يستقبل الدبيبة بالقصر الرئاسي في أديس أبابا استقبل رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد Abiy Ahmed Ali ، صباح اليوم… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤