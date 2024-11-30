«الدبيبة» يتفقد مشروع إنشاء مطار مصراتة الدولي الجديد

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، زيارة لمشروع إنشاء مطار مصراتة الدولي الجديد، الذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم البنية التحتية لقطاع الطيران في ليبيا.

واطّلع الدبيبة خلال جولته على تقدم الأعمال الإنشائية، للمشروع المقام على مساحة تبلغ 24 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون راكب سنويًا، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 50%.

ويتميز المطار الجديد بتجهيزات حديثة ومعايير عالمية، تشمل أربع بوابات للطائرات و 15 محطة مخصصة لإجراءات صعود الركاب، ما يهدف إلى تحسين تجربة السفر وزيادة كفاءة التشغيل.

ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول نهاية عام 2025، ليكون إضافة نوعية للبنية التحتية الوطنية وداعماً لحركة النقل الجوي الداخلي والخارجي.

وأكد الدبيبة، خلال جولته على أهمية المشروع في تطوير قطاع الطيران وتحقيق المعايير الدولية، مشيداً بجهود قطاع المواصلات في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

ورافق الرئيس، في الزيارة وزيرا المواصلات محمد الشهوبي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعميد بلدية مصراتة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية.