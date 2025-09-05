الدبيبة يزور مصابي انفجار مخزن الذخيرة في مصراتة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة إلى المصابين جراء حادثة انفجار مخزن ذخيرة في منطقة السكيرات بمدينة مصراتة، وذلك للاطلاع على أوضاعهم الصحية ومتابعة تقارير الفرق الطبية.

وأكد الدبيبة خلال الزيارة حرص الحكومة على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لعلاج المصابين، موجهاً بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وضمان استكمال مراحل العلاج داخل ليبيا أو خارجها عند الحاجة.

وكانت وزارة الدفاع قد أصدرت قراراً يقضي بتشكيل لجنة تختص بتحديد مواقع بديلة لتخزين الأسلحة والذخائر خارج المناطق السكنية، إلى جانب دراسة وصيانة المخازن الحالية أو إنشاء أخرى جديدة، مع التأكيد على ضرورة إخلاء المواقع الخطرة الواقعة داخل الأحياء والمقرات المدنية.