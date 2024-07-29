«الدبيبة» يستعرض استراتيجية تطوير قطاع الاتصالات

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، والذي عُقِد بديوان الشركة في طرابلس، بحضور رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة. »



واستعرض الدبيبة الاستراتيجية الثمانية لتطوير قطاع الاتصالات التي تشمل تبني رؤية استراتيجية للقطاع 2030، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير التكنولوجي، وتحسين جودة الخدمات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

كما تم التطرق إلى التكامل مع السياسات الحكومية الأخرى بما يشمل دعم التحول الرقمي للحكومة وتوفير البنية التحتية اللازمة له.

وتناول الاجتماع، مستجدات عدد من المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الشركة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية، من بينها مشروع منصة دولتي، و نادي المطورين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.