«الدبيبة» يستعرض استعدادات انعقاد مؤتمر استقرار ليبيا

عقد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر استقرار ليبيا المزمع انعقاده في نهاية الشهر الجاري.

ووضعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي رئيس الحكومة، في الإجراءات المتخذة بشأن الاستعدادات السياسية، واللوجستية من قِبل الوزارة.

وبدوره أصدر رئيس الحكومة تعليماته، بضرورة أن يكون هذا الحدث بالمستوى المطلوب، وإعطاء الصورة الجيدة لبلادنا، والتي غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة لأسباب مختلفة.

كما وجه الدبيبة بضرورة تكاثف كل الوزارات ذات العلاقة، وتعاونها مع وزارة الخارجية لإنجاح هذا الحدث.