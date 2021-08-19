«الدبيبة» يستعرض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمكتبه في طرابلس، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم العبدلي.

وناقش اللقاء أبرز الملفات الخاصة بعمل الداخلية أهمها مُستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تُواجه رجال الأمن وأهم احتياجاتهم ومُتطلباتهم وكيفية تقديم التسهيلات لهم من الحكومة، لسير العمل الأمني توازياً مع الجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة المواطن.

بدوره أشاد رئيس الحكومة بما قدمه الوكيل من عمل وطني دؤوب خلال الفترة الأخيرة في بسط الأمن والمُساهمة في رفع المعاناة مِن على المواطن الليبي، وأصر على معرفة الخطط الأمنية القادمة للوزارة ومدى تعاون واستجابة الشارع العام لعملها ليختتم اللقاء بوعود ستؤدي لنقله نوعية في عمل المؤسسة الشرطية بكل عناصرها في كافة عموم البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي للوكيل.