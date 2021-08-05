«الدبيبة» يستعرض الأوضاع الأمنية والصحية بمدينة الزاوية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع عدد من أعيان مدينة الزاوية، بحضور عميد بلديتها ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.«»

وقدم عميد البلدية خلال اللقاء، دعوة لرئيس الحكومة لزيارة المدينة، للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة.

كما استمع رئيس الحكومة لتوضيح من الأعيان حول الأحداث الأمنية التي جرت الأيام الماضية في الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية، وتوصياتهم لمنع تكرار هذه الأحداث.

كما رحب الوفد بجهود حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل الإدارة المحلية وإعطاء الصلاحيات للبلديات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وتم خلال اللقاء، مناقشة الوضع الوبائي لمدينة الزاوية والمشاكل التي تواجه مراكز العزل بالمدينة، وفي هذا الصدد أصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة الصحة بمعالجة هذه المختنقات بشكل عاجل.