«الدبيبة» يستعرض المشاريع التطويرية في قطاع النفط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، اجتماعا مع وزير النفط المكلف خليفة عبد الصادق.



وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وقدم عبد الصادق موقفا حول المشاريع التطويرية والاستثمارية المعتمدة في خطة القطاع بهدف زيادة الإنتاج وتفعيل الشراكات الدولية.

ووجه الدبيبة بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص الليبي في الأعمال الوسيطة، والدخول في قطاع النفط وفق قدراتهم وتأهيلهم من قبل اللجان المختصة ولايحتكر العمل على الشركات الأجنبية.

كما وجه الدبيبة بضرورة دعوة الشركات المصنعة لقطع غيار النفط ومعداته المختلفة للشراكة مع القطاع الخاص الليبي من خلال المنطقة الحرة مصراتة في توفير الظروف المناسبة لذلك.