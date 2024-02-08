«الدبيبة» يستعرض المشاكل والصعوبات التي تُواجه بلديات الأمازيغ

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، المشاكل والصعوبات التي تواجه بلديات الأمازيغ في تقديم خدماتها.

جاء ذلك خلال لقائه بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بمناطق الجبل والساحل الغربي، لمناقشة عدد من الملفات المحلية والسياسية.

وقدم عميد بلدية جادو عمر طابونة، الصعوبات التي تواجه البلديات، وأهمها تنظيم عمل مديريات الأمن، والاستماع لعدد من الملاحظات بشأن الحدود الإدارية لها، إلى جانب الاحتياجات العاجلة للبلديات في الجانب الخدمي.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، ضرورة استمرار التنسيق بين البلديات ووزارة الداخلية للمحافظة على الأمن، والاستماع إلى كافة النقاط التي تساهم في تنظيم المديريات للقيام بمهامها.

كما شدّد الدبيبة على ضرورة متابعة القرارات الصادرة لتسمية المدارس والمواليد مع الوزارات المختصة.

وحضر الاجتماع عمداء بلديات (نالوت ويفرن وزوارة ووازن والرحيبات والقلعة و جادو)، ورؤساء مجالس أعيان زوارة وجادو والقلعة والرحيبات، وعدد من أعضاء المجتمع المدني بالبلديات.