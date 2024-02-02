«الدبيبة» يستعرض تقرير التقييم السريع لأضرار الفيضانات في ليبيا

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023م المعد من البنك الدولي، مع فريق الاستجابة والطوارئ الحكومي وعدد من المؤسسات الحكومية الواردة بالتقرير، وذلك بهدف وضع منهجية للتعامل مع البيانات الواردة فيه.

وقدم رئيس فريق الاستجابة والطوارئ بدر الدين التومي موقفا حول الخطوات المتخذة من الحكومة والبنك الدولي بشأن هذا التقرير، وأهم النقاط الواردة فيه وإمكانية اعتماده مرجعا لتقييم الأعمال المختلفة.

وأشاد الدبيبة في كلمته بكافة الجهود الدولية المبذولة سواء أكانت من منظمات أم دول بشأن الفيضانات والسيول التي ضربت درنة وعددا من البلديات المجاورة، والعمل للاستفادة من كل التقارير والبيانات الواردة من المنظمات الدولية كافة بعد مراجعتها والتأكد من توافقها ومنهجيتها.

ووجه رئيس الحكومة كافة المؤسسات الواردة بالتقرير بإعداد موقف حول البيانات المتعلقة بها ومدى تطابقها مع بياناتها ومعلوماتها وتقييماتها التي أعدتها، وإحالة تقرير إلى لجنة الاستجابة والطوارئ.

كما وجه الدبيبة فريق الاستجابة والطوارئ بضرورة تقييم المنهجية التي أعد بها التقرير، ومدى الاستفادة من البيانات الواردة به، واستقبال الملاحظات الواردة من المؤسسات الواردة بالتقرير وتقديم موقف فني تفصيلي لبناء قرارات بشأنه.