«الدبيبة» يستعرض تقرير المراجعة المالية مع محافظ المركزي ونائبه

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لقاءا في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري.

وخُصِص هذا اللقاء لمتابعة التقييم المبدئي لتقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد رئيس الحكومة للمحافظ ونائبه على ضرورة نبذ الخلافات مهما كان حجمها ونوعها والتفكير في مرحلة جديدة يتم فيها التئام كل الأجسام الإدارية في البلاد، ودعا إلى البدء في العمل منذ هذه اللحظة.