«الدبيبة» يستعرض خطة عمل صندوق إعمار بنغازي ودرنة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع مدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة علي عبدالحفيظ ابحيري، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي.

وعرض مدير الصندوق خطة العمل التي سيعمل وفقها صندوق الإعمار وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، والتي اعتمدها رئيس الحكومة، وأذن له بمباشرة العمل مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد أنشأ بقراره رقم 45 لسنة 2021 هذا الصندوق، وخصص له مبلغ مليار ونصف دينار ليبي، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.