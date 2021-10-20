«الدبيبة» يستعرض صعوبات ومشاكل مطار بنينا ببنغازي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع عدد من العاملين بمطار بنينا في مدينة بنغازي والشركات العاملة به، بحضور وزير المواصلات.«»

وخُصِص هذا الاجتماع للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي يُعانيها مطار بنينا والعاملين به، وكذلك العاملين بشركات المناولة والتموين، والوقوف على الأسباب التي أدت لتوقف الحركة الجوية بالمطار.

وأكد رئيس الحكومة بأن فرحة أبناء الشعب الليلي بعودة حركة النقل البرية والجوية بين المدن الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا سيتم المحافظة عليها مهما كلف ذلك، وفق قوله.

وأصدر الدبيبة تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين بمطار بنينا وكذلك شركات المناولة والتموين، واعتبار تأخر مرتباتهم بهذه المدة “أمر لن نسمح به مجددًا”.