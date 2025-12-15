الدبيبة يستعرض فرص التعاون الاستثماري مع جي إف إتش المالية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأحد، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية في مملكة البحرين، هشام الريس. ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين ليبيا والمجموعة.

استعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا، مع التركيز على دعم المشاريع الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما تم مناقشة آليات الشراكة المستقبلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى سبل تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

تُعدّ مجموعة جي إف إتش المالية من أبرز المجموعات المالية والاستثمارية في المنطقة، حيث تعمل في مجالات البنوك الإسلامية، الاستثمارات العقارية، الخدمات المالية، وإدارة الأصول.

وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الخارجية في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية البارزة في مجالات متعددة.