الدبيبة يستقبل أعيان بلدية الرجبان ويؤكد دعم مشروعات التنمية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أعيان بلدية الرجبان، بمقر ديوان مجلس الوزراء، بحضور رؤساء الأجهزة التنفيذية، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء حرص الحكومة على دعم جهود التنمية في البلديات، مشددًا على أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة الحكومة لأوضاع البلديات، والاستماع لاحتياجاتها، ضمن سياسة تعزيز التواصل المباشر وتقديم الدعم الفعلي للمشروعات ذات الأولوية.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للأجهزة التنفيذية بـ”الاستجابة السريعة للاحتياجات المطروحة”، وفق آلية تنفيذية واضحة تضمن تسريع الإنجاز ورفع مستوى الخدمات، مؤكدًا أن الحكومة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات ضمن مسار دعم الاستقرار والتنمية.