«الدبيبة» يستقبل أعيان بلدية الرجبان لمناقشة الملفات الخدمية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، عدد من الملفات الخدمية المتعلقة بسير العمل في بلدية الرجبان.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، أعيان الرجبان ومجلسها البلدي، بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة،”وجه الدبيبة بضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ شبكات المياه الفرعية بعد وصول مياه النهر الصناعي لبلدية الرجبان، لمعالجة هذه الإشكالية نهائيا”.

وشدد الدبيبة خلال اللقاء على “أهمية البدء بتنفيذ المشروعات التعليمية والصحية، بعد إعداد المقايسات اللازمة، موجهًا وزير الرياضة بإنشاء صالة ألعاب رياضية للبلدية، وعدد من الملاعب الخماسية للمحلات الواقعة في نطاق البلدية”.

فيما استعرض وزير الحكم المحلي نتائج اجتماع المجلس البلدي مع الأجهزة التنفيذية في أغسطس الماضي، والخطوات المتخذة لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، في قطاعات التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي.

وثمّن أعيان الرجبان وبلديتها، جهود حكومة الوحدة الوطنية في التنمية المحلية، وتفعيل الكثير من المشروعات المتوقفة منذ سنوات طويلة وفق أهميتها.