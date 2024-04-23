«الدبيبة» يستقبل الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء السفير أدو الحاجي، وناقشا عددا من الملفات المتعلقة بدعم التجمع وتفعيل كافة مكوناته، واستكمال الترتيبات اللازمة لعودة التجمع للعمل من طرابلس.

وأشاد الدبيبة، بالجهود المبذولة من التجمع للقيام بدوره الإقليمي في دعم الدول الأعضاء بكافة القضايا، مؤكدا ضرورة التواصل بين الدول الأعضاء لتوضيح المواقف في كافة المجالات.

من جانبه أثنى الحاجي، على الجهود المبذولة من قبل دولة ليبيا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لعودة الدور المحوري لتجمع دول الساحل والصحراء في المحيط الأفريقي والدولي، مؤكدا استكمال الترتيبات اللوجستية للعمل من لعاصمة طرابلس.