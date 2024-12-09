«الدبيبة» يستقبل الرئيس الكونغولي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الرئيس الكونغولي، دنيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا.

وتم خلال اللقاء “بحث ملف المصالحة الوطنية في ليبيا الذي يتولاه الاتحاد الإفريقي، وسبل دفعه قُدمًا”.

وأكد الدبيبة للرئيس ساسو، أن “الانتخابات هي الحل الوحيد للصراع السياسي الراهن، مشيرًا إلى أن الخلاف الحقيقي لا يوجد بين أبناء الشعب الليبي، بل هو محصور بين الطبقة السياسية الحاكمة”.

كما ناقش الطرفان “العلاقات الثنائية بين ليبيا والكونغو، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.

وأكد الاجتماع على “أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار المصالحة الوطنية، في إطار التزام الاتحاد الإفريقي بمساندة ليبيا خلال هذه المرحلة الحساسة”.

وفي ختام اللقاء، ناقش الرئيس دنيس ساسو نغيسو، فكرة “مقترح ميثاق المصالحة الوطنية مع رئيس الحكومة مبديا رغبته في تسجيع الاطراف الليبية للتوقيع عليه واعتماده”.