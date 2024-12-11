«الدبيبة» يستقبل السفيرة الكندية لدى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافرد.

وتناول اللقاء بحث “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين وتسهيل إجراءاتها، كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي ودور الشركات الكندية في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في ليبيا”.

من جهتها، أكدت السفيرة الكندية، “حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع ليبيا واستعدادها لدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد”.

وفي ختام اللقاء، “شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين”.