الدبيبة يستقبل السفير البريطاني في مصراتة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مدينة مصراتة، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، في إطار اللقاءات الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقل السفير البريطاني خلال اللقاء تحيات حكومة بلاده، مؤكّدًا حرص لندن على استمرار التواصل السياسي والدبلوماسي مع الحكومة الليبية، بما يدعم الاستقرار ويعزز مسارات التعاون المشترك.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الليبي البريطاني، وتنسيق الجهود في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ويعكس هذا اللقاء استمرار التواصل بين ليبيا والمملكة المتحدة، في ظل اهتمام متبادل بتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية، ودعم جهود الاستقرار، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة.