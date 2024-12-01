«الدبيبة» يستقبل السفير البريطاني لدى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، بحضور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور.

وتناول اللقاء، “بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح القسم القنصلي البريطاني في ليبيا لتسهيل إجراءات التأشيرات، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا والمملكة المتحدة”.

وناقش الجانبان، “ملف عودة عمل الشركات النفطية البريطانية للعمل في ليبيا، لدعم قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية”.

كما تطرق اللقاء إلى “تطورات الوضع في ليبيا، حيث جدد السفير دعم بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، من خلال المضي نحو الانتخابات”.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة، “حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور البريطاني في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا”.