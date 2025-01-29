«الدبيبة» يستقبل السفير الجزائري لدى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده في ليبيا.

وأعرب الدبيبة خلال اللقاء “عن تقديره لجهود السفير شنين في تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والجزائر، مشيدًا بدوره في دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية”.

من جانبه، أعرب السفير الجزائري عن شكره وامتنانه لحكومة الوحدة الوطنية على تعاونها خلال فترة عمله، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجزائر على استمرار التنسيق والتعاون مع ليبيا.