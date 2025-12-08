الدبيبة يبحث مع السفير الفرنسي آفاق التعاون المشترك

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السفير الفرنسي لدى ليبيا تييري فالا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش الجانبان ملفات التعاون المشترك بما يشمل التنسيق السياسي وتوسيع الفرص الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والطبية.

وأكد الدبيبة على أهمية استمرار التنسيق عبر القنوات الرسمية بين الجانبين لضمان توحيد الجهود وتعزيز مسارات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين، واستعرض المجتمعون عددًا من المواضيع ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز التعاون القائم وتوسيع آفاقه في المستقبل القريب.

ويأتي اللقاء في وقت يشهد فيه التعاون بين ليبيا وفرنسا تطورًا ملحوظًا، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات متعددة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبلدين في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.

ويشكل التعاون بين ليبيا وفرنسا محورًا مهمًا في جهود دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث تعمل فرنسا على تعزيز الشراكات الاستثمارية وتطوير المشاريع الاقتصادية والثقافية والطبية، كما تسعى ليبيا إلى توسيع قاعدة التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في مختلف المجالات الحيوية، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود بين البلدين.