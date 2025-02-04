«الدبيبة» يستقبل السفير الفنلندي لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، السفير الفنلندي لدى ليبيا، تيمو سيبونين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على “أهمية توطيد التعاون في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.

وأشاد السفير الفنلندي، “بجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع ليبيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة”.

من جانبه، شدد الدبيبة، على “حرص ليبيا على تعزيز شراكاتها الدولية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الفنلندية في دعم التنمية في البلاد”.