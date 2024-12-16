«الدبيبة» يستقبل السفير المالطي لدى ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، السفير المالطي لدى ليبيا، تشارلز صليبا.

وخلال اللقاء، “تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية، والعلاقات الثنائية بين ليبيا ومالطا وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات المختلفة”.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء “على عمق العلاقات بين ليبيا ومالطا، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطويرها من خلال التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

بدوره، أعرب السفير المالطي عن” دعم بلاده لجهود الاستقرار في ليبيا، مؤكداً حرص مالطا على توطيد الشراكة مع ليبيا لتحقيق التنمية في البلدين”.